Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'in jeostratejik önemi artacak

28 Eylül 2024 11:07 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 11:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Rize-Ayder Forumu'na video mesaj gönderdi. Salgın hastalıklar ve bölgesel krizlerin hem lojistik hem de ulaştırma altyapısının ekonomik kalkınma açısından önemini hatırlattığını söyleyen Erdoğan, "Karadeniz'i küresel gemi inşa pazarında kilit oyuncu olarak konumlandırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik önemi daha artacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı F-35 çıkışı: Hepsi bize bu hayal kırıklığını yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı F-35 çıkışı: Hepsi bize bu hayal kırıklığını yaşattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Uluslararası Karadeniz​ Rize-Ayder Forumu'na gönderdiği video mesajda, katılımcıları selamlarken, geniş Karadeniz bölgesinin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı forumun hayırlara vesile olmasını diledi.

Yurt dışından foruma katılan uzmanlara "Hoş geldiniz" diyen Erdoğan, forum kapsamında verimli tartışmaların yaşanacağına inandığını söyledi.

"KARADENİZ KÜRESEL GEMİ İNŞA PAZARINDA KİLİT OYUNCU OLACAK"

Salgın hastalıklar ve bölgesel krizlerin lojistik ve ulaştırma altyapısının ekonomik kalkınma açısından önemini tekrar tekrar hatırlattığını belirten Erdoğan, "Karadeniz coğrafyası içerisinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek, malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltacak lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Rize​'deki yüksek teknolojili endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezinin bu çabalara ciddi katkı yapacağı inancındayız. Karadeniz Bölgesi'nin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

"BÖLGENİN JEOSTRATEJİK ÖNEMİ DAHA DA ARTACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Asya ve Hazar Bölgesi'nden Batı ile Doğu'yu, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yollarının, Karadeniz Bölgesi üzerinden geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesiyle inşallah bu ivme daha da hızlanacaktır. Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz Bölgesi'nin hakkettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum. Kendi alanında seçkin isimlerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nun bizlere bu mücadelemizde yardımcı olacağı kanaatindeyim."