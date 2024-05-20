Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobani davasıyla ilgili ilk kez konuştu: Karar yüreklere su serpmiştir
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
20 May 2024 15:51 - Güncelleme : 20 May 2024 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin başlatılan Kobani davasında çıkan kararlar hakkında ilk kez konuştu. Kararın yüreklere su serptiğini ve adaletin tecellisine olan inancı güçlendirdiğinin altını çizen Erdoğan, "6-8 Ekim hadisesi asla bir protesto gösterisi değil 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü bir terör kalkışmasıdır. Bu isyan girişiminde 37 insanımız şehir eşkıyaları tarafından katledilmiştir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin davada verilen kararları değerlendirdi.
Kararın yüreklere su serptiğini ve adaletin tecellisine olan inancı güçlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6-8 Ekim hadisesi asla bir protesto gösterisi değil 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü bir terör kalkışmasıdır. Bu isyan girişiminde 37 insanımız şehir eşkıyaları tarafından katledilmiştir." diye konuştu.
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Kaynak: tgrthaber.com