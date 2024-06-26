Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Muhalefet ile ittifak olmaz

26 Haziran 2024 11:57 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 12:46

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yüce Meclis çatısı altından AK Parti'ye gönül veren vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum.

İslam ülke liderleri ile görüşerek bayramlaştık ve Filistin, Lübnan Sudan'daki kanayan yaralara derman bulmaya çalıştık. İsrail bu bayramda da kan dökmeye devam etti. İnsanlık dışı saldırılarıyla çadırlarda hayata tutunma mücadelesi veren yüzlerde Filistinli kardeşlerimiz şehit oldu. Filistinli şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ecdadımız tarih boyunca Filistin'e nasıl sahip çıktıysa, Türkiye Cumhuriyeti nasıl sahip çıktıysa biz de aynı ruh, kararlılık ve cesaretle sahip çıkacağız.

"KİMSE BİZDEN SİYONİST ŞEBEKEYE BOYUN EĞMEMİZİ BEKLEMESİN"

Birileri Avrupa'da farklı konuşabilir, batılı ağababalarından aferin almak için Filistin direnişine çamur atma peşinde koşabilir ama biz hakkı savunacak, masumların yanında katillerin karşısında duracağız. Kimse bizden Siyonist şebekeye boyun eğmemizi beklemesin.

İspanya ve İtalya ziyaretlerinde Gazze'deki zullmü gündeme getirdik. Katliam devam ettikçe dünyanın hiçbir yerinin güvende olmayacağını ifade ettik. En etkili cevabın Filistin devletinin tanınması olduğunu vurguladık. Paşinyan liderliğinde Ermenistan'ın Filistin'i tanımasından memnuniyet duyuyoruz. 149'a yükselen tanıma adımlarının önemli. İnşallah daha fazla ülkenin tanıması için temaslarımızı sürdüreceğiz. İsrail'in şimdi de gözünü Lübnan'a diktiği anlaşılıyor. Batı'nın İsrail'in sırtını sıvazladığını görüyoruz. Lafa gelince adaletten dem vuran devletlerin Netanyahu'nun esiri olması zavallılıktır. Netanyahunun savaşı bölgeye yayma planı büyük felakete yol açacak. Batı'dan önce İslam alemi ve kardeş ülkelerin tepki göstermesi gerekir. Ölü toprağı serpilmiş gibi hareket ettiklerini üzülerek izliyoruz. Türkiye Filistin ve Lübnan'ın yanındadır.

"BAYRAM TATİLİNDE 72 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Bayramda 7 milyon 520 bin kişi demiryollarını kullandı. İstanbul, Antalya gibi uluslararası havalimanlarımız yeni rekorlar kırdı. Ulaştırma yatırımlarının karşılığını fazlasıyla aldık, alıyoruz.

Bundan sonra da millet yol mu yiyecek diyerek yatırım düşmanlığı yapan çapsızlara kulak asmayacağız. Ülkemizin dört bir köşesini demir ağlarla, yollarla, viyadük tünel, alt üst geçitlerle örmeye devam edeceğiz. Aldığımız önlemlere ve yatırımlara rağmen kazaların önünü tamamen kesemiyoruz. Bayram tatilinde 7 bin kazada 72 insanımız hayatını kaybetti. 12 bin 400 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. 20 Haziran'da Diyarbakır ve Mardin'de çıkan anız yangını yüreğimizi yaktı. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar temenni diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Devletimiz ilk andan itibaren seferber olmuştur. Yangına müdahale öncelikle büyükşehir belediyeleri sorumluluğunda olmasına rağmen bakanlığımız süratle müdahale etmiştir.. Acil yardım ödeneği ile devletimiz maddi destek sağlamaya başladı. Adli tahkikat neticesinde yangın çıkış nedeni ortaya konacaktır. Felaket üzerinde tepinenleri Allah'a ve milletin vicdanına havale ediyoruz. Devletimiz tüm kurumları ile yangını söndürmek için canını dişine takarak çalışırken diğer tarafta bir avuç kefen hırsızı ahlaksızca selden kütük kapma yarışına giriyor.

"MİLLETİN SİNİR UÇLARI İLE OYNAMA GİRİŞİMİ MASUM DEĞİLDİR"

Mardin'deki taziye evinde DEM'li provokatörlerin kepazelik ise bunların milletin değerlerinden nasıl yoksun olduğunu göstermiştir. Ev sahiplerinin soğuk kanlı tavrı çirkin provokasyonun önüne geçti. Kimin vekili oldukları milletçe birleştiğimiz spor müsabakalarında da ortaya çıkıyor. Avrupa şampiyonasında Portekiz maçı sonrası kansızların milletin sinir uçları ile oynama girişimi masum değildir. Ne yaparlarsa yapsınlar milletin birliğini bozamayacaklar. Kandil'in ayak takımına meydanı bırakmadık, bırakmayacağız.

Futbol müsabakasında hiç hak etmediğimiz bir sonuç aldı. Millilerimizin tarihi zafere imza atacağına inanıyorum. Aslanlarımıza Çekya maçında başarılar diliyorum. İnşallah bu akşam 85 milyon tek yürek olarak A Milli Futbol takımımızın yanında olacağız.

AK Parti kurulduğu günden bu yana kamplaşmanın tarafı olmadı, gerilim siyaseti gütmedi. Türkiye'yi, 81 vilayeti bir bütün olarak kucakladık. Ne dilimizde, ne eserlerimizde ayrımcılık yapmadık. Bizim için doğunun batıdan farkı yoktur. Biz hizmet üretirken vatandaşımızın diline, inancına, kökenine, yaşam tarzına bakmadık. Biz yatırım götürürken bize oy verip vermediğine bakmadık ve bunu umursamadık. Bizim siyasetimiz insan odaklı siyasettir. Gerilim siyaseti ile, kutuplaştırma ile değil birleştirme ile milletimizden ilgi gördük. AK Parti Türkiye'de kutuplaştırıcı siyasetin her zaman hedefi ve mağduru oldu. Darbe senaryolarını bize karşı yazdılar. Cumhuriyet mitinglerinde bizi hedef yaptılar. Gezi vandalizminin hedefi bizdik. 15 Temmuz'da doğrudan bizi hedef aldılar. Bölücü örgütün de FETÖ'nün de hedefinde biz olduk. Tüm bu saldırılarda ana muhalefet partisi bırakın bizim yanımızda durmayı hukukun, siyasetin yanında bile yer almadı. Hatta kışkırttıklarını görürsünüz. FETÖ'cü hainlerden Gezici vandallara kadar demokrasi düşmanlara siyasi himaye sağladıklarını görürsünüz. Siyasi çıkarları uğruna toplumun fay hatları ile oynadıkların görürsünüz. Bizim siyasette yumuşama çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır.

"MUHALEFET İLE İTTİFAK OLMAZ"

Sıkılı yumrukları açacak olan muhalafettir, dilini söylemini, siyaset tarzını düzeltecek olan muhalefettir. Yani normalleşmesi gereken muhalefettir. 3 seçim sebebi ile artan tansiyonu düşürmek için attığımız adımları kimse yanlış anlamasın. Ana muhalefet ile iktidar partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Yumuşama olur, normalleşme olur ama ittifak olmaz. Bu çok partili sistemin fıtratına aykırıdır. Biz ülkemize milletimize ve devletimizin güvenliğine dair konularda ortak bakış açısını yakalamaya çalışıyoruz. Sivil anayasa ve dış politika gibi konularda iç cepheyi sağlamlaştırma gayretindeyiz.

Muhalefetin kucaklayıcı dile yaklaşmasını bekliyoruz. Tüm samimiyetimize rağmen muhalefetin çabalarımıza nasıl karşılık verdiğini görüyorsunuz. Yapıcı davranmaya çalışırken CHP genel başkanının siyaseti nasıl gerilime sürüklemeye çalıştığını milletimiz izliyor. İadei ziyaret sonrası dozu artırılan çiğlikleri milletimiz görüyor. 22 yıldır kimi zaman yalnız kimi zaman da samimi dostlarımızla bu yolu yürüyoruz. CHP'den nezaket görmedik. Hiçbir şey de kaybetmedik. Bugün de siyasi bir kazanç peşinde değiliz. CHP gerilim siyasetini bıraksın istiyoruz. Bundan da demokrasimiz kazançlı çıksın.

"KİMSEYİ BAŞARI HİKAYEMİZE ORTAK ETMEYİZ"

Cumhur ittifakına yönelik hadsizlikleri kabulleneceğiz manasına gelmez. Edepli olmamız edepsizliklere göz yumacağımız anlamına asla gelmez. Yumuşak başlıyız ama kimse unutmasın boynu çekilecek uysal koyun da değiliz. Suç ortağı arayanlar kendilerini fazla yormasın. nereden geldiği, nereye gittiğini açıklayamadıkları para kulelerine baksınlar. Suç ortağı arayanlar bize çamur atmadan önce kent uzlaşısında kimlerle yol yürüdüklerini sorgulasınlar. Biz ülkeye hayrı olmayan münakaşalara girmemeye özen gösteriyoruz. Muhalefetten de normalleşmelerini bekliyoruz. Muhalefetten gelecek eleştirilere açığız ama yakışıksız ifadeleri de sineye çekmeyiz. cevabımızı misli ile vereceğiz. Kimseyi başarı hikayemize ortak etmeyiz.

CUMHUR İTTİFAKI SAPA SAĞLAM AYAKTADIR

Cumhur ittifakı Türkiye bekasının teminatı olmuştur. Ülkemiz ve milletimiz adına aynı duyguları paylaştığımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz. Cumhur İttifakı farklı siyasi partilerden teşekkül etse de Türkiye adına birdir, tek yürektir, tek ruh ve tek vücuttur. Cumhur İttifakı'nın herhangi bir üyesine yapılan saldırı doğrudan Cumhur ittifakının insicamına yapılmıştır. Bu saldırılara müsamaha göstermeyiz. Oynanan oyunların farkındayız. Bitleri kanlanan FETÖ'nün tetikçi kalemleri ile nereye varılmak istendiğini çok iyi biliyoruz. Gerek sayın Bahçeli gerekse şahsım saldırıları, saldırıların arkasındaki aklı gayet net görüyoruz. Bunların derdi Cumhur İttifakı'dır. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Şunu herkes anlasın, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapa sağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır. Etrafı ateş çemberi ile kuşatılan ülkemizin en güçlü kalkanı Cumhur İttifakı'dır. Arzu ediyoruz ki, ittifaka katılamaz ama ana muhalefet de bu riskleri görsün ve daha yerli milli bir zeminde dursun. Milli çıkarlarımızı savunma konusunda eski alışkanlıklarından vazgeçsinler. Biz Cumhur İttifakı olarak sarsılmadan yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin ve Türk milletinin umudu olmayı uzun seneler sürdüreceğiz. Sinsi planlara, fitne hareketlere karşı bir olmaya, tüm saldırılara göğüs germeye devam edeceğiz.