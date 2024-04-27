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27 Nisan 2024 21:48 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 21:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir’i kabul etti. 

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Ajanslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı&#039;nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan kabulde, Libya’nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye’nin önceliklerinden biri olduğunu ve Libya’da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye’nin katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı'nı kabul etti - 1. Resim

Kaynak: Ajanslar
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