Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü sonrası flaş karar: 1 günlük milli yas ilan edildi

20 May 2024 20:00 - Güncelleme : 20 May 2024 20:45

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirmek için son 21 yılda pek çok adım attık. Anayasa değişiklikleri mevcut anayasanın kangrene dönüşmüş sorunlarını giderdi. Yamalı bohçaya dönüşen 1982 Anayasası ile ağır aksak bugüne kadar gelebildik. Üzülerek söylüyorum ki cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla karşıladık. Bunu Türk siyaseti için bir eksiklik olarak görüyorum.

Karşımızda bütünlüğü kaybolmuş bir anayasa var. Bu hakikati sadece biz değil hukukçular da ifade ediyor. Mevcut anayasanın yeni Türkiye'yi taşıması mümkün değil. 85 milyon olarak yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçekleştirmeliyiz. Bunu kendimiz için istemiyoruz, Türkiye'nin buna ihtiyacı var.

Siyaset kurumu sivil anayasa yapabilecek kudrete, toplumsal temsiliyete ve olgunluğa sahiptir. Türk demokrasisi yeni ve sivil anayasayı ülkemize kazandırarak darbe geleneğiyle hesaplaşmasını tamamlamalıdır. Yeni anayasayı sadece siyasetin değil sivil toplumun, akademinin, baroların, gazetecilerin ve darbe mağduru tüm kesimlerin sahiplenmesini arzu ediyoruz.

"AKINCI TİHA İRAN'IN TALEBİ ÜZERİNE GİTTİ"

Tarih yazdığımız alanların başında savunma sanayi geliyor. Kendimizle birlikte dost ve kardeş ülkelerin de taleplerini tedarik etmeye başladık. İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar Akıncı TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üzerine arama kurtarma çalışmalarında aktif rol üstlendi. Akıncı zorlu hava şartlarına rağmen bölgede 7,5 saat arama tarama faaliyeti yaparak toplam 2 bin 100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini tamamladıktan sonra da ülkemize döndü.

MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ülkemize yaptığı ziyaret ilişkilerimiz için yeni sayfa açmasına sebep oldu. Üçüncü tarafların müdahalesine gerek duymadan komşuluk hukuku çerçevesinde Yunanistan ile temaslarımızın artmasından memnunuz. Elbette birkaç görüşme ile her sorunu çözecek değiliz ama ortak menfaatlerimizin olduğu hususlarda uzlaşma zemini aramaktan imtina etmeyeceğiz. Bu sabır gerektiren bir süreç. Sayın Miçotakis de bizimle aynı görüşü paylaşıyor. Yunanistan ile kısa sürede katettiğimiz mesafe bölgedeki diğer ülkelere de örnek olmalı. Türkiye uzatılan hiçbir eli havada bırakmaz. Karşılıklı saygı ve anlayış temelinde çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur."

Biz çiftçilerimizin alın teriyle topraklarımızı bereketlendiren tarım emekçilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Aile Türk toplumunun temelidir. Aile yapımızın, değerlerimizin muhafazası bizim için vazgeçilmezdir. Aile kültür emperyalizmine karşı en sağlam kalemizdir. Fakat son yıllarda aileye yönelik tehdidin arttığını görebiliyoruz. Kitle iletişim araçlarının ailevi değerleri gözardı eden yayınları ahlaki ve kültürel yozlaşma sürecini beraberinde getiriyor.

Dünyanın birçok bölgesinde toplumlar yaşlanıyor, yalnız yaşamayı seçen birey sayısı ve boşanmalar artıyor. Evlilik ve hane başına düşen çocuk sayısı azalıyor. Çocuk sahibi olmak aileler için sürekli ertelenen bir durum haline geldi. Aile sıcaklığını tatmak daha da zorlaşıyor. Bu küresel trendden biz de maalesef olumsuz etkileniyoruz. TÜİK'in 2023 doğum istatistik verileri endişe verici.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜ SONRASI 1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin vefatından derin üzüntü duydum. Helikopter kazasında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş İran hükümetine ve halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum.

İran bizim sınır komşumuz, İran halkı da kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyor, barış içinde yan yana yaşıyoruz. Ticaretten enerjiye, ulaştırmadan turizme, güvenlikten terörle mücadeleye çok geniş bir yelpazede çok boyutlu iş birliklerimiz var. İran'ın Filistin davasına verdiği güçlü desteği her zaman takdirle karşıladık. Bölgemizdeki sorunların çözümünde de Astana sürecinden itibaren İran ile yakın diyalog içindeydik. İran'a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmayarak komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirdik.

İran Cumhurbaşkanı merhum Reisi'yi en son Ankara'da ağırlamış, imzaladığımız 10 yeni anlaşma ile ilişkilerimizi ileriye taşımıştık. Bugüne kadar en sıkıntılı zamanlarında Türkiye İranlı kardeşlerine samimi destek vermiş, tavizsiz bir duruş sergilemiştir. Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçip arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettikç Bundan sonra da aynı hissiyatla hareket edeceğiz.

Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin başı sağ olsun."

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