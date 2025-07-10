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 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe’de bir araya geldi. iki liderin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 16:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lideri ile Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede; Terörsüz süreci başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırıldığı düşünülüyor...

İki liderin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

GÖRÜŞMENİN ANA GÜNDEM MADDESİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Görüşmenin ana gündem maddesinin Terörsüz Türkiye süreci olduğu aktarıldı. Gelinen son aşama, olası güvenlik planlamaları ve siyasi yol haritası masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye mesajı vererek "Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz" demişti.

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ETİKETLER
#türkiye
#devlet bahçeli
#cumhurbaşkanı erdoğan
#mhp
#Siyasi Görüşmeler
#Politika
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