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 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 51'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından peş peşe kritik temaslarda bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 14:12
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 16:46

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. İİT DBK 51. Oturumu kapsamında dünyaya seslenen Erdoğan, toplantının ardından peş peşe kritik görüşmelerde bulundu.

KRİTİK TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u, BM UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi kabul etti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

KATAR BAŞBAKANI MUHAMMED ABDURRAHMAN AL- THANİ’Yİ KABUL ETTİ

Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed Abdurrahman Al- Thani’yi kabul etti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ’Yİ KABUL ETTİ

Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi kabul etti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

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ETİKETLER
#cumhurbaşkanı erdoğan
#bm
#Medeniyetler İttifakı
#Miguel Angel Moratinos
#Politika
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