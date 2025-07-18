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 | Murat Makas

3 yeni cami açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Camii açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 yeni caminin Peygamber ocağımıza kazandırıldığını söyledi.

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3 yeni cami açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 14:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camii açılışında açıklamalarda bulundu. , ''9 camimizi peygamber ocağımıza kazandırdık'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Hava Harp Okullarımızdaki 3 camimizi tamamlayıp hizmete almıştık. Şimdi de 864 kişi kapasiteli Milli Savunma Üniversitesi Rektörlük Camiimizin açılışını yapıyoruz. 'deki 1183 kişi kapasiteli Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin, Altınova'daki 725 kişi kapasiteli Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin ve İzmir Gaziemir'deki 1043 kişi kapasiteli Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camiimizin açılışını inşallah canlı bağlantılarla hep birlikte yapacağız. 9 yeni camimizi Peygamber ocağımıza kazandırmış oluyoruz. Bu camilerde okunacak ezan edilecek dua ve ibadetlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen her bir kardeşimize teşekkür ediyorum. Camilerimiz Selçuklu zarafetini taşıyor. ifadelerini kullandı.

3 YENİ CAMİ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilk olarak Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sırasıyla Balıkesir'deki Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi ve İzmir'deki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Camisi'nin açılışları gerçekleşti.

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ETİKETLER
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