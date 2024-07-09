Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD'de!

09 Temmuz 2024 21:30 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 22:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile ABD'nin başkenti Washington'a ulaştı. Erdoğan'ın buradaki programı da netlik kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.

KABİNE ÜYELERİ EŞLİK ETTİ

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.