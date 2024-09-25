Cumhurbaşkanı Erdoğan NBC'ye konuştu: Nasıl terör örgütü derim!

25 Eylül 2024 08:04 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 08:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan NBC News kanalına mülakat verdi. İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımına değinen Erdoğan, Hamas’a terör örgütü olarak bakmadığını yineleyerek “Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, New York'ta temaslarını sürdürürken Amerikan NBC News kanalının konuğu oldu. Keir Simmons'un sunduğu programda soruları cevaplayan Erdoğan, İsrail-Filistin meselesi ve Ukrayna​'nın NATO üyeliğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"HAMAS'A TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK BAKMIYORUM"

İsrail'in başta Gazze olmak üzere Filistin​ topraklarında sürdürdüğü akıl dışı soykırım harekatına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının 7 Ekim öncesinde maruz kaldığı acıların unutulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin Hamas​'la ilişkisiyle ilgili bir soruya, "Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü demedim. Şu anda da Hamas'a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN VE 1947 VURGUSU

Filistin'in 1947'li yıllardan bugünlere kadar, topraklarının kaybede kaybede geldiğini belirten Erdoğan, "Perde arkasını incelediğimizde, ne yazık ki 7 Ekim'e bu şartları hazırlayan nedenleri iyi bilmek lazım. Onları iyi anlamak lazım. Ve burada acaba ne kadar Filistinli şehit edildi, ne kadar Filistinli öldürüldü, bunun da perde arkasını incelediğimizde durum çok farklı yerlere ulaşır" diye konuştu.

UKRAYNA’NIN NATO ÜYELİĞİNE ŞERH

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın NATO üyeliği müzakere sürecine de değindi. Ankara konuya nasıl yaklaştığına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, bu konuda tüm NATO ülkelerinin adımlarına bakacaklarını belirtti. Her şeyden önce Amerika'nın, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemediğinin altını çizen Erdoğan "Birçok NATO ülkesi bir defa Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasını istemiyor. Bu gerçekleri görerek kararımızı vermemiz lazım. Bu gerçeklere baktığımız zaman bu işler heyecanla adım atılacak olan konular değil. Şu an itibarıyla tüm NATO ülkelerinin duruşu, benim için diğer ülkeler için nedir ne değildir bu gelişmeleri takip ederek nihai kararımızı veririz. Heyecanla bu kararlar verilmez" diye konuştu.

Erdoğan, Simmons'ın, "Bu konuda karar verdiniz mi?" sorusuna ise "Hayır" diyerek yanıt verdi.