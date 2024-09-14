Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'a gidiyor! Yatırımcılarla bir araya gelecek: Hedef 100 milyar dolar

14 Eylül 2024 09:28 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 09:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York’ta kritik bir zirveye katılacak. Erdoğan'ın yatırımcılarla bir araya geleceği zirve 23 Eylül’de yapılacak. Dünyanın en büyük 100 şirketinin 20’sinin temsilcisi katılacak

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Türkiye'nin yeni ekonomi programının ilk yılı, New York'ta yatırımcılarla birlikte değerlendirilecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde 23-25 Eylül tarihleri arasında ABD'de bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel şirketlerin temsilcileriyle bir yuvarlak masa toplantısına katılacak.

DEV ŞİRKETLERİN ÜST DÜZEY YÖNETCİLERİ KATILACAK

Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen yemekte, dünyanın en büyük 100 şirketinden 20'sinin üst düzey yöneticisinin yer alması bekleniyor. Toplantıda Türkiye'ye yatırım imkanları ve karşılıklı ticaretin artırılması ele alınacak.

MEHMET ŞİMŞEK VE FATİH KARAHAN'DAN KRİTİK TEMAS

New York'ta ayrıca Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik iki önemli toplantı daha gerçekleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Goldman Sachs'ın Manhattan'daki genel merkezinde yapılacak yatırım konferansında konuşma yapacaklar.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da TAİK ve Citigroup tarafından organize edilen görüşmelere katılacak. Citigroup konferansında, ABD'li yatırımcılara, 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın hedefleri, Yatırımlarda Teknoloji Odaklı Kalkınma (YTAK) ve HIT-30 teşvik programları tanıtılacak.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde elde edilen olumlu ivmeyle birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacmi 100 milyar dolar olarak hedefleniyor. Bu hedef ulaşmak için enerji, iklim ve ekipman üretimi gibi alanlarda işbirliklerinin artırılması planlanıyor. 2023 itibarıyla ABD ile 14.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, toplam ticaret hacmi 33.5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de yaklaşık 2 bin Amerikan şirketi faaliyet gösteriyor ve bu şirketlerin toplam yatırımı 15 milyar doları buluyor.

TÜRK ŞİRKETLERİ ABD'DE 11 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPTI

Türk şirketleri ise ABD'de 11 milyar dolar yatırım yaptı. ABD, Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline geldi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği "Trade Winds Europe/Eurasia" forumu geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de gerçekleştirilmiş ve karşılıklı ticaret ile yatırımların artırılmasına yönelik adımlar atılmıştı.