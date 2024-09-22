Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta temaslara başladı!

22 Eylül 2024 20:46 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 21:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York şehrinde Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Ensar Vakfının birlikte kurdukları TURKEN Foundation'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak TURKEN Foundation'a geçti.

Eşi Emine Erdoğan'la burayı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türkevi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’yı Türkevi’nde kabul etti.