Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü: Afganistan savaşı gündemde

Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilim gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Afganistan ile süren çatışma ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'ın huzur ve güvenliğinin önemini vurguladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 20:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.

"PAKİSTAN'IN HUZUR VE GÜVENLİĞİ TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ"

Görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki çatışmalarla ilgili barış odaklı gayretlerinin devam ettiğine, bölgede huzur ve istikrarın sağlanması için adımlar atmayı sürdüreceğine işaret eden Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve güvenliğinin Türkiye için önemli olduğunu, kalıcı istikrar için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İki lider, Afganistan'daki son duruma dair görüş alışverişinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya yönelik tacizleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, İslam dünyasının da sessiz kalamayacağını ifade etti.

Erdoğan, görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif'in Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

