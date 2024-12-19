Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti: Suriye halkının yanında olacağız!

19 Aralık 2024 17:48 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Suriye halkının yanında olacaklarını belirten Erdoğan, ikili ilişkilere de dikkat çekti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti! Tüm dünyaya net mesaj: Küresel barışa ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti! Tüm dünyaya net mesaj: Küresel barışa ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Pakistan​ Başbakanı Şahbaz Şerif​ ile D-8 Zirvesi için gittiği Kahire’de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan’ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

SURİYE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.