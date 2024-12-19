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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti: Suriye halkının yanında olacağız!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
19 Aralık 2024 17:48 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 17:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif&#039;i kabul etti: Suriye halkının yanında olacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Suriye halkının yanında olacaklarını belirten Erdoğan, ikili ilişkilere de dikkat çekti...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Pakistan​ Başbakanı Şahbaz Şerif​ ile D-8 Zirvesi için gittiği Kahire’de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İKİLİ İLİŞKİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, huzur ve güvenliğini tehdit eden terör eylemlerine karşı Pakistan’ın yanında olduğunu, Pakistan ekonomisindeki toparlanmayı memnuniyetle karşıladıklarını, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik iş birliğini artırmak için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti! Ana gündeminde Gazze ve Suriye var - 1. Resim

SURİYE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki tarihi dönüşüm sürecinde Suriye halkının yanında durmaya devam edeceğini de belirtti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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