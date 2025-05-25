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Politika
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 | Yusuf Özgür Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede bölgeye dair meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atacaklarını söyledi...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 20:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. Çalışma ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin çeşitli veçheleriyle değerlendirilmesi, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen şubat ayında İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçlerinin gözden geçirilmesi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'le görüştü

5 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, terörle mücadele alanında eğitim ve istihbarat paylaşımı konularında dayanışmayı artırmanın iki ülkenin de menfaatine olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini ilerletmek, 5 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşmak için adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti.

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