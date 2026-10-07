Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.
İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti."