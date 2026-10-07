Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bir görüşme hakkında bilgi verildi. Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini belirtti. Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olunduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.

"UKRAYNA İLE DOĞRUDAN TEMASLAR İÇİN KATKI VERMEYE HAZIRIZ"

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade etti. Cumhurbaşkanımız görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti."

https://x.com/iletisim/status/2107797146502046017?s=20