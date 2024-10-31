Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan bugün Beştepe'de Senegal Cumhurbaşkanını ağırlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile Ankara'da bir araya gelecek.
Erdoğan, konuk cumhurbaşkanını Beştepe'de resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde önce ikili ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirilecek.
Ardından iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği de verecek.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET HACMİ
Türkiye'nin Afrika ile 2003'te 5,4 milyar dolan olan ticaret hacminin 2023'te 37 milyar dolara yükseldi. Afrika'daki Türk özel sektör yatırımının da 2023 itibarıyla 2,3 milyar dolara ulaştı.