Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti! Kritik toplantılara katılacak

11 Kasım 2024 08:55 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 09:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak te Suudi Arabistan'a gitti. Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise Azerbaycan olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında dikkat çeken sohbet! Libya göndermesi gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Murat Bardakçı arasında dikkat çeken sohbet! Libya göndermesi gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası temasları tüm hızıyla sürüyor. Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerinin ardından Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Özel uçak "CAN" ile saat 08.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve diğer ilgililer uğurladı.

BAKAN BAYRAKTAR DA EŞLİK ETTİ

Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da uçakta yer alan isimler oldu.

KRİTİK TEMASLARDA BULUNACAK

Ortadoğu'da artan tansiyonun düşürülmesi adına, Arap Birliği'nin ortak girişimiyle düzenlenen toplantıya katılacak Erdoğan'ın çok sayıda liderle ikili görüşmelerde de bulunması bekleniyor.

Erdoğan Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Azerbaycan'a geçerek İklim Zirvesi'ne katılacak.