Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için yolun sonu geldi

05 Ocak 2025 17:50 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 17:53

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Trabzon İl Kongresi'nde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakta kararlı olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Silahları bırakıp örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE MUTLAKA ULAŞACAĞIZ"

Çatışmanın, şiddetin, tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Bir süredir kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. Suriye’nin Kuzeyinde düzenlediğimiz operasyonlar neticesinde PKK’nın bu uzantısı sınır hattımızdan uzaklaştırdık. Bölgesel planların aparatı olarak son günlerde devreye alınmak istenen DEAŞ terör örgütünü kelimenin tam manasıyla bozguna uğrattık. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatımızda bölücü terör örgütünü sürekli sıkıştırıyor kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Nokta operasyonlarımızı ve hava harekatlarımız devam ediyor. Nerede bir çıban varsa anında başını koparıyoruz.

"TERÖRİSTLER İÇİN YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR"

Suriye​'de gerçekleşen halk devrimiyle bölücü örgütün umutları burada da duvara tosladı. Bölücü terör örgütünün hamisi kalmadı. Terör örgütü için yolun sonu görünüyor. Bir kere şunu herkes bilsin. Silahları bırakıp örgütü lağvetmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor. Silahın, şiddetin, terörün, sırtını emperyalistlere yaslayarak kantonculuk oynamanın devri artık tamamen sona ermiştir. Bölgemizin geleceğini terörle karartmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Kardeşlerimizle aramıza yeni duvarlar örülmesine müsaade etmeyeceğiz. Asırlardır Türk-Kürt beraberiz. Ortak bir maziyi paylaşıyoruz. Bunun için böl-parçala-yönet taktiğiyle kardeşleri birbirine düşürenlere izin vermeyeceğiz.

"KARDEŞLİĞİMİZİ DİNAMİTLEMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ"

Trabzon'dan tüm Türkiye'ye ve sınır ötesindeki kardeşlerimize sesleniyorum. Anamızın dili farklı olabilir, kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz, mezhebimiz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içinde her birimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşıyız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmez. Terör belasını ortadan kaldırarak inşallah hedefe daha çabuk ulaşacağız. Cumhur İttifakı'nın bu konudaki mutabakatı tamdır. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ: GAZ YOK DEDİNİZ...

Dün Samsun'da Özel'e bazı sorular sordum. Hızlı demir yolu hattına neden karşı çıktıklarını açıklamalarını istedim. Hazır elinde hesap makinesi kuyumcu kuyumcu dolaşırken CHP'lilerin borçlarının hesabını yapmasını tavsiye ettim. Hatta bu konuda hesap uzmanı olan Bay Kemal'den yardım almasının mahsuru olmadığını söyledim. Anlaşılan çeyrek altın cinsinden hesaplamak vaktini alıyor. CHP Genel başkanı Ankara'da hızlı trene karşı çıkıyor, Kars'a gittiğinde otobüsün üzerinden millet neyi duymak istiyorsa onu söylüyor. Kars'a Aradahan'a verdiğin sözleri İstanbul'da yerine getirmemekten seni alıkoyan nedir? Orta oyunu burada da bitmiyor. Sayın Özel'in doğal gaz destekleriyle ilgili malumatı yok. Sayın Özel ucuzlatacağız dediği suya niye 5 yılda 10 kat zam yaptıklarını açıklasın. Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim; 'gaz yok' dediğiniz Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı"

'Her seçim öncesi petrol buluyorlar' dediğiniz Gabar'da günlük 70 bin varilin üzerine çıktık bay Özel. Ne iç politika ne dış politika dikkate alacak bir tarafları yok."