Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. "8 bin 238 öğrencimizi bugün mezun ediyoruz" diyen Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın kadrolarına bugün katılıyorlar. Milletimizin huzur ve emniyeti için çalışacak kardeşlerimi tebrik ediyorum. Her birinize üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"HUZUR VE KALKINMA OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelesine değinerek, ülkenin "Terörsüz Türkiye" hedefine ulaşacağını vurguladı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecimizde acı ve gözyaşıyla dolu süreci geride bırakacak, huzurun ve kalkınmanın olacağı bir dönemi ardında kadar açacağız. 86 milyon hep birlikte güven içinde kardeşçe yaşayacağız. Hiçbir tahrik, tuzak Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Emniyet hizmetleri alanında köklü bir geçmişe sahibiz. Polis Akademimiz 146. yılını idrak ediyor. Polis Akademimiz emniyet teşkilatımızın adeta bel kemiğini oluşturuyor. Buradaki vatan evlatları dünyada özveriyle çalışıyor, milletine başarıyla hizmet ediyor. Akademimiz eğitim ve araştırma faaliyetleriyle uluslararası iş birlikleriyle kıymetli işler yapıyor. Görevlerine başlayacak polislerimizden şunu unutmamalarını istiyorum; kardeşlerim üzerinizdeki üniforma şehadete eden yiğitlerin kıyafetidir. Kimlikleriniz ülkenin tapu senedidir. Hepiniz, bu milletin göz bebeğidir, geleceğimizin güvencesidir. Ülke genelinde asayişi temin eden, çetelere, mafyalara, zehir tacirlerine, trafik magandalarına göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza göz açtırmayan her polisimizle gurur duyuyoruz. Ülkemizin selameti için 7/24 görev başındaki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri korusun. Sizler kimi zaman en çetin arazilerde görev yapacaksınız. Bazen en kritik operasyonlar, en hayati misyonları icra edeceksiniz. Ne olursa olsun, milletin duasının sizlerle olacağından bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. Hakkı gözetirseniz devlet size omuz verir. Vicdanla davranırsanız bu aziz millet sizi baş üstünde taşır."

