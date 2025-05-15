Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecinde asla tartışılmayacak 4 maddeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile yakalanan başarıyı vurgulayarak Togg'un seneye yurt dışına ihracının başlayacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde "Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birliği, üniter yapımız ve bayrağımız asla tartışma konusu değildir." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni'ne katılan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yılda sadece 36 milyar dolar yapan bir ülkeyi 265 milyar dolar ihracat yapan bir ülke sınıfına biz çıkardık. Turizmde 13 milyondan 62 milyon ziyaretçi sayısına birlikte getirdik. Ekonomi ve demokrasimizi hedef alan saldırıların üstesinden beraber geldik. 23 yılda ne yaptıysak birlikte yaptık, birlikte başardık. TOBB'un 2 milyona yaklaşan üyesi var. Üyelerimiz ülkemiz ihracatının yüzde 99'unu gerçekleştiriyor. Kayıtlı istihdamın yüzde 71'i bu çatı altında.

"TOGG YURT DIŞINA ÇIKACAK"

İş dünyamızın bizden talep ettiği pek çok konuyu hayata geçirdik. Nasıl biz sizin yanınızda olduysak siz de bu ülkeyi hiç yalnız bırakmadınız. Togg'un hayata geçmesini sağladınız, Türkiye araba üretmiyor diyenlere en güzel cevabı yollarımızı süsleyen on binlerce Togg ile birlikte verdik. Devrim otomobili projemiz sabote edilmişti, devrin otomobili projesini hayata geçirmeyi biz başardık. Sedan modelini de çıkardık. İnşallah seneye Togg yurt dışına çıkacak.

"İHA'LARDA İLK 3'TEYİZ"

Savunma sanayiinde İHA'larda ilk 3'teyiz. Olmadık bahaneler öne sürülerek ülkemize verilmeyen İHA-SİHA teknolojisinde şimdi dünyada parmakla gösterilen konuma geldik. Ürün almak için başkalarının kapısını çalan bir ülkeyken, kapısı çalınan bür ülke olduk. Aynı başarıyı HÜRJET ile yakalamak istiyoruz. Dün İspanya'da bir mutabakat imzalandı. Savunma sanayii alanında yakaladığımız ihracat başarısını Togg'da da elde etmemiz mümkündür. Yeter ki biz kendimize güvenelim.

"DEPREM BÖLGESİNDE 453 BİN KONUTU TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

Deprem bölgemizin yeniden ihya projesine destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Büyük felaketin altından yüz akıyla kalkıyoruz. Yıl sonuna kadar kalan 252 bin konutu da tamamlayarak sene başında 453 bin konutun anahtarlarını hak sahiplerine teslim etmiş olacağız

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye çabalarımızda sizlerin katkısı kritik öneme sahip. Türkiye 1984 yılından beri bölücü terörün kanlı eylemlerine sahne oldu. Bu süre zarfında 10 binden fazla güvenlik görevlimizi şehit verdik. Terörün doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları buluyor.

Terör üzerinden maalesef değişik sektörler ortaya çıktı. Hani terör baronları diyoruz ya. Silah tüccarları, uyuşturucu kaçakçıları... Terörün gölgesinde işlerini yürüttüler. Terör bataklığında kendi kirli emellerini yaymak isteyenler oldu. Geçmişte bu meselenin çözümü için merhum Özal zamanında çok cesur adımlar atıldı ama çözüm engellendi. Türkiye gerçekten çok büyük bedeller ödedi. Türk-Kürt kardeşliği çok ağır yaralar aldı. Terör örgütünün beslenme alanlarını kuruttuk.

"BİRİLERİ TERÖR BİTİYOR DİYE KARALAR BAĞLIYOR"

Biz FETÖ'nün üstüne gittikçe, ana muhalefet FETÖ'cülere kol kanat geriyordu. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları hiçbir zaman unutmayacağız. Bölücü örgüt kendini feshettiğini açıklıyor, kanla yazılan bir ihanet sayfasının tamamen kapanması noktasında önemli bir fırsat penceresi aralanıyor. Vatandaşlarımız terör tehdidi altında yaşamaktan artık kurtuluyoruz diye sokaklarda meydanlarda sevinç halayları çekiyor.

Ama bakıyorsunuz birileri karalar bağlıyor. Bunlar neredeyse terör örgütüne yalvaracaklar, bizi bırakıp gitme diyecekler. Terör bitmesin diye ağıt yakanlar, ağlaşanlar var.

Şunu açık ve net söylemek isterim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir. 40 yıl boyunca ağır bedeller ödendi, Türkiye bu meseleyi bir hal yoluna koymuştur.

Terör bitiyor diye birileri karalar bağladı. Devlet diz çökmez ve çökmemiştir. Tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak için çalışıyoruz. Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birliği, üniter yapımız ve bayrağımız asla tartışma konusu değildir."