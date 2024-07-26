Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm yatırımcıları HIT-30 Programı serüvenine ortak olmaya davet ediyorum

26 Temmuz 2024 18:13 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 18:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Program sonrası yüksek teknoloji yatırımlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım projelerine kapsamlı destekler sunulmaya devam edileceğinin altını çizdi.

"4 BAŞLIKTA YENİ ÇAĞRI GELECEK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları kaydetti:

"Bugün tanıtımını yaptığımız HIT-30 Programı’yla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendiriyoruz. HIT-30 Programı ülkemiz, milletimiz ve iş dünyamız için hayırlı olsun. Programla yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, haberleşme, uzay ve bu alanlardaki değer zincirlerini geliştirecek 30’un üzerindeki başlıkta yatırımlara nitelikli destekler sağlayacağız. Açıkladığımız 6 çağrının, odak alanlarımız arasından öncelikli olarak belirlediğimiz ilk çağrılar olduğunu vurgulamak istiyorum. Bunlara ilaveten hiper ölçekli veri merkezleri, biyoteknolojik ilaçlar, yeşil hidrojen ve endüstriyel robotik sistemler olmak üzere 4 başlıkta daha çağrılarımızı çok kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız.

"SERÜVENE ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Önümüzdeki dönemde ilan edilen diğer başlıklarda da yatırım projelerine kapsamlı destekler sunulmaya devam edilecek. Tüm yatırımcıları HIT-30 Programı’nda yer almaya ve ülkemizin teknolojik atılım serüvenine ortak olmaya davet ediyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum."