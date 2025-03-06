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 | Yusuf Özgür Bülbül

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 yıllık beladan kurtuluyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar Programı'nda konuştu. "Terörden kalıcı olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan programda önemli mesajlar verdi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 20:37

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar Programı'nda konuştu. Her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını söyleyen Erdoğan, 40 yıllık terör belasından kurtulmaya yakın olduklarını belirtti.

"HEPİMİZ ŞEHİT TORUNUYUZ"


"Malazgirt'in önlerindeki ilk akımlardan İstanbul'un Fethi'ne, 15 Temmuz ihanetinin püskürtülmesine kadar tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitleri Peygamberlere özellikle de peygamberimize komşudur. Bedel ödeyen gazilerimize de ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aslında hepimiz şehit torunuyuz. Şehit ve gazilerimizin emanetlerine sahip çıkıyoruz. Bundan sonra da onların emanetlerini yere düşürmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizler üzerinde özgürce yaşadığımız bu toprakların 1000 yıllık ev sahibiyiz. Kimse bize buraları altın tepside sunmadı. Türkiye masa başında kurulmadı. Biz bu toprakları kanlarımızla ve alın terimizle sulayarak kendimize vatan edindik. Gerektiğinde ölümü göze adlık. Allah ömür verdikçe bu topraklarda başımız dik alnımız ak bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Vatanımızı ilelebet payidar kılmayı sürdüreceğiz. Siz kıymetli kahramanlarımız bu ülkenin ve milletin düşmanlarının hiçbir zaman aşamayacağı çelikten bir kalesiniz.

Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te aşamadılar, hep siz oralarda onları inlerine gömdünüz. Şu ana kadar o imanla, o aşkla yine gömmeye devam edeceksiniz. Siz polisiyle jandarmasıyla güvenlik korucusuyla yan yana sırt sırta olduğunuz müddetçe kimse bizi bu topraklardan söküp atamaz.

"133 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ DÖNDÜ"

Suriye'de devrimden bu yana 133 bin Suriyeli gönüllü olarak topraklarına geri döndü. Suriye'de düzen ve istikrar güçlendikçe bu sayı daha da artacak. Kimseyi zorlamayacağız. Dönmek isteyen kardeşlerimize de gereken kolaylığı sağlayacağız.

"TERÖRDEN KALICI OLARAK KURTULMAYA YAKINIZ"

Sınırlarımız içindeki terör tehdidi bitme noktasına geldi. Irak ve Suriye'deki harekatlarımızda da terör örgütlerini hudutlarımızdan uzaklaştırdık. Terör tehdidi bitme noktasına geldi. Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirme noktasında daha avantajlı konumdayız. Terörden kalıcı olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. 40 yıllık beladan kurtuluyoruz.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Sultan Alparslan ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak el ele, gönül gönüle verecek Siyonistlerin bölgede yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz."

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APO'NUN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI NEDİR?
İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Partili) bir heyet tarafından 27 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşılan çağrısında PKK'ya, "tüm grupların silah bırakması ve örgütün kendini tasfiye etmesi için kongre toplayıp karar alma" çağrısı yaptı.
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