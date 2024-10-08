Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov ile görüştü!

08 Ekim 2024 20:26 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 20:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Berdimuhammedov ile görüştü.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki vahşetle ilgili konuştu: Bu hadiselerin önüne geçecek adımlar atacağız

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki vahşetle ilgili konuştu: Bu hadiselerin önüne geçecek adımlar atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Türkmenistan​ Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede, Türkiye​ ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini, bu kapsamda iş birliğini her alanda daha ileriye taşımak amacıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan’ın bağımsızlık gününü de tebrik etti.