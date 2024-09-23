Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan ile görüştü
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
23 Eylül 2024 19:23 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 19:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta, temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.
Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı