Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bayramlaştı: Dargınlığı küskünlüğü atmalıyız.

16 Haziran 2024 11:07 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 11:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camisi'nde kıldı. Erdoğan, bayram namazının ardından camideki vatandaşlarla bayramlaştı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip eylesin. Değerli kardeşlerim Kurban Bayramı'nın bildiğimiz gibi hakikati Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın arasındaki münasebet neyse inşallah bizler arasında da münasebet aynı şekilde tecelli eder. Birbirimizi sevmeliyiz. Bir beraber olarak bu millet yoluna devam etmeli"

"DARGINLAR KÜSKÜNLER VARSA BİR OLMALIYIZ, BERABER OLMALIYIZ"

Akrabalar arasındaki muhabbetin devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, bayramlarda anne baba ve büyüklerin ziyaret edilmesinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bayramlar bu noktada hele hele dini bayramlar bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Dargınlar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız, bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil, bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Biz Müslümanız, Müslüman'a da bu yakışır. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum.

"TÜM GEÇMİŞLERİNİN RUHLARINA FATİHA OKUYALIM"

Tüm şehitlerimizin ruhlarına, onlar biliyorsunuz Peygamberimizin varisleridir, komşularıdır, şühedanın bu ülkedeki yaptıklarıyla şu anda bu günlere geldik, ayaktayız, bu vesileyle tüm şühedanın ruhlarına, tüm geçmişlerinin ruhlarına Fatiha okuyalım. Bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

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