Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Bodrum’da bayramlaştı

19 Haziran 2024 18:02 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 18:07

Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti: Dünümüz de bizim, yarınlarımız da…

Dervişoğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti: Dünümüz de bizim, yarınlarımız da…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum’a gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaştı. Bayram tatilini Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bodrum’a geldi.

OTELDE BAYRAMLAŞTILAR

Bayramın dördüncü günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bodrum’daki bir otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek bayramlaştığı öğrenildi.