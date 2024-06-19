Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Bodrum’da bayramlaştı
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 18:02 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 18:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bodrum’da Aliyev ile bayramlaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum’a gelerek Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bayramlaştı. Bayram tatilini Muğla’nın Marmaris ilçesinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Bodrum’a geldi.
OTELDE BAYRAMLAŞTILAR
Bayramın dördüncü günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Bodrum’daki bir otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşerek bayramlaştığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı