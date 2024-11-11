Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Beşar Esad yıllar sonra aynı karede

11 Kasım 2024 16:29 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 16:30

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet başkanı Beşar Esad yıllar sonra aynı karede yer aldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı zirvenin gerçekleştirildiği otele girişinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman karşıladı. Toplantıya ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da katıldı.

YILLAR SONRA AYNI KAREDELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad'ın aynı karede yer aldığı liderlerin aile fotoğrafının çekilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle zirve başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı’nın Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor.