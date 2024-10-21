Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ile bir araya gelecek: Kremlin Sarayı duyurdu

21 Ekim 2024 19:25 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 19:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'da görüşecek. Kremlin Sarayı ayrıntıları duyurdu. Erdoğan ve Putin'in görüşme tarihi belli oldu.

Trump ve Putin kapalı kapılar arkasında 7 kez görüştü! Gizli bir kutuda hediye de gönderdi

Trump ve Putin kapalı kapılar arkasında 7 kez görüştü! Gizli bir kutuda hediye de gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yoğun dış politika gündemini görüşmek üzere bir araya geliyor. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 23 Ekim Çarşamba günü görüşecek. Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov tarafından Rusya'nın Kazan kentinde buluşmanın gerçekleşeceği ifade edildi.