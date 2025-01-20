Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Avrupa'dan kritik ziyaret! Fico'yu ağırlayacak

20 Ocak 2025 07:53 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 07:57

Slovakya Başbakanı Robert Fico, beraberindeki heyetle birlikte resmi temaslar için Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başkent Ankara'da önemli bir konuğu ağırlayacak. Slovakya Başbakanı Robert Fico, beraberindeki heyetle birlikte resmi temaslar için Türkiye'yi ziyaret edecek. Fico Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Ardından liderler arasında ikili görüşme, daha sonra da heyetler arası toplantılar gerçekleştirilecek.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ GİRİŞİMİ

Toplantılarda, Türkiye ile Slovakya arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fico, ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Günün sonunda ise Slovak lider onuruna resmi bir akşam yemeği verilecek.