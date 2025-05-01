Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs için kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan, "Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye’nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakârca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum."