Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü paylaşımı: Üstün başarılar diliyorum!

10 Ocak 2025 22:24 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 22:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti. Erdoğan, "Her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" dedi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler​ Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zor şartlara aldırmadan fedakarca görev yapan tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında vefat eden medya mensuplarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu vesileyle her bir gazetecimize çalışmalarında üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.