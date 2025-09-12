Menü Kapat
Editor
 | Murat Makas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 Eylül Sakarya Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 11:27

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı 'ın '13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü mesajı yayımlandı.

''MİLLİ MÜCADELENİN ÖNÜNÜ AÇTI''

Erdoğan, mesajında, "Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 13 Eylül 1921'de kazanılan şanlı zaferinin yıl dönümünü, iftiharla idrak ediyoruz. Kahraman ordumuzun topyekun direnişi ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği Sakarya Zaferi, 'nin seyrini değiştirmiştir. Sakarya'da sergilenen kahramanlık, yalnızca bir askeri başarı değil, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürlerinden biridir. Sakarya Zaferi, Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini, en zor şartlar altında dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini göstermiştir. Bu destansı mücadele, Milli Mücadele'nin önünü açmış, Cumhuriyetimizin temellerini güçlendirmiştir. Bugün de bizlere düşen görev, bu büyük mirası koruyarak, aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde aşamayacağı hiçbir engel olmadığı bilincini gelecek nesillere aktarmaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi olmak üzere, Sakarya Zaferi'nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor; bu anlamlı günün milletimize ilham ve güç kaynağı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.