Politika
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı! 'Ebedî istiklâlin tescili'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "30 Ağustos, yalnızca bir askerî zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedî istiklâlinin tescilidir. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı! 'Ebedî istiklâlin tescili'
Cumhurbaşkanı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: "Sevgili vatandaşlar, aziz milletim, Tarihimizin dönüm noktalarından, altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gurur ve coşkusunu, milletçe bir kez daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı! 'Ebedî istiklâlin tescili'

'EŞSİZ BİR İRADE'

Bu aziz gün, Türk milletinin hürriyet ve istiklâl uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerinden biridir. Kahraman ordumuzun vatan sevgisi ve milletimizin yekvücut iradesiyle kazanılan Büyük , esaret zincirlerini kırarak bağımsızlığımıza giden yolu açmış; Cumhuriyetimizin temelleri bu eşsiz zaferin ardından atılmıştır. 30 Ağustos, yalnızca bir askerî zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedî istiklâlinin tescilidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı! 'Ebedî istiklâlin tescili'

'DÜNYAYA BİR KEZ DAHA İLAN ETTİK'

Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir. Bu büyük zaferle Türk milleti, tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir ki; bu millet asla boyunduruk altına alınamaz, esareti kabul etmez, bağımsızlığından ödün vermez. Büyük Zafer'in taşıdığı anlam, yalnızca tarihimizin şanlı bir hatırası değil, aynı zamanda bizlere ışık tutan bir rehberdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı! 'Ebedî istiklâlin tescili'

'DAHA MÜREFFEH BİR ÜLKE'

Bugün bizlere düşen görev; 30 Ağustos'ta yakılan bağımsızlık meşalesini, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Yüzyılı'nda, ecdadımızın kanlarıyla, fedakârlıklarıyla bizlere emanet ettiği bu vatanı; daha güçlü, daha müreffeh bir ülke hâline getirmek, en büyük vazifemizdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbî duygularımla kutluyorum."

