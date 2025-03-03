Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı: Tam üyelik stratejik önceliğimiz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada artan ekonomik sıkıntılar ve kutuplaşmanın küresel krize yol açabileceğini, önüne geçilmezse siyasi ve askeri patlamaların olabileceğini söyledi. Türkiye'nin çevresinde teröre yer olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizin yeni haritalar üzerinden parçalanmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Avrupa'ya da uyarılarda bulunan Erdoğan, "Avrupa Birliğine üyelik sürecini stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyükelçiler ile İftar Programı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KÜRESEL KRİZ UYARISI

"Ramazan'ın temsil ettiği değerlere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgınıyla başlayan, daha sonra patlak veren savaşlarla iyice derinleşen ekonomik sıkıntıların dünyanın birçok ülkesinde halen devam ettiğini görüyoruz. Bunun olumsuz yansımalarına, siyasi istikrarsızlıklardan sosyal barışın zedelenmesine, kutuplaşmanın artmasından marjinal konumda kalması gereken ırkçı ve aşırı sağcı partilerin önlenemez yükselişine şahit oluyoruz.

İslam düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, ticaret savaşları, kural ve hukuk temelli uluslararası sistemi çıkmaza sürüklüyor. Kural temelli sisteme güven azaldıkça tedirginlik artmakta, her koyun kendi bacağından asılır anlayışı yayılmakta, orman kanunları öne çıkmaktadır. Gücü elinde bulunduranların zayıfı tahakküm altına alması ciddi sorunları beraberinde getiriyor. Zayıfın, mağdurun, mazlumun hakkını arayacağı kapılar teker teker kapanıyor. Altta kalanın canının çıktığı daha adaletsiz, daha acımasız bir uluslararası gerçeklik inşa ediliyor. Artan yabancı düşmanlığını, terörizmi, her krizin süratle çatışmaya evrilmesini bu yeni gerçeklikten bağımsız okuyamayız.

"ÖNÜNE GEÇİLMEZSE ASKERİ VE SİYASİ PATLAMALAR OLACAK"

Şayet önüne geçilmezse bunun varacağı yer üzülerek söylemeliyim ki askeri veya siyasi patlamalar olacaktır. Bunun işaretleri şimdiden görülmeye başlandı. Dolayısıyla sorunları zamana bırakarak gelen tehlikelere kayıtsız kalarak hiçbir yere varamayız. Dünya 5'ten büyüktür şiarıyla verdiğimiz mücadele, bırakın sorun çözmeyi kendisi sorun üreten bu küresel sistemin yerine daha kuşatıcı bir yapının inşası içindir. Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir. Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor. BM'de veto hakkı olan bir İslam ülkesinin olması bir zorunluluktur.

"UKRAYNA VE RUSYA'SIZ ÇÖZÜM OLMAZ"

Muhtemel çözümün ne Rusya ne Ukrayna'sız olabileceğine inanıyoruz. Ateşe körükle gitmeden krize çözüm üretmeyi amaçladık. Savaş şartlarına rağmen müzakere ve uzlaşının mümkün olabileceğini gösterdik. Gelinen nokta da bu yaklaşımların ne kadar gerçekçi ve isabetli olduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Kalıcı barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkündür. Bunun yolu da iki tarafın temsil edildiği müzakere sürecinden geçiyor. Bölgemizin kan, çatışma ve gözyaşına doyduğunu artık herkesin, tüm tarafların görmesini ümit ediyoruz. Tek masumun ölmemesi için müzakerelere ev sahipliği dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etmek istiyorum.

"İSRAİL ATEŞLE OYNUYOR"

İsrail'in şımarık tavırlarıyla Gazze'de ateşkes kırıldı. Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu bugün bir kere daha muhataplarına önemle hatırlatmak istiyorum. Batı Şeria'yı ilhak çağrıları yetmezmiş gibi bir de Mescid-i Aksa'yı hedef alan kışkırtmalarıyla İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Bağımsız Filistin Devleti kurulmadan İsrail de huzura kavuşamayacak.

SURİYE'DE YENİ DÖNEM

Suriye'de 8 Aralık'ta Esad'ın devrilmesiyle yeni bir dönem başladı. Yeni yönetimin gayretlerini takdirle karşılıyor, kendilerine gereken her türlü desteği sağlıyoruz. Suriye'deki etnik aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlaştırılmasını amaçlayanlar hedeflerine ulaşamayacak.

"BÖLGEMİZDE TERÖRE YER YOK"

Bölgemizin tekrar yeni haritalar üzerinden dizayn edilmesine, parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Pusuda bekleyenlere, ellerini ovuşturanlara fırsat vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların amaçlarından biri de işte bu kirli ve kanlı planlara engel olmaktır. Kimlerin ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Kulaklara fısıldanan senaryoları da çok iyi biliyoruz. Emperyalist senaryolara figüranlık yapanların akıbeti önünde sonunda buruşturulup bir kenara atılmaktır. Tarihin tekerrür etmesi istenmiyorsa izlenmesi gereken yol bellidir. Türkiye olarak güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında etkisiz hale getirme kudretine sahibiz. Bu kapasitemizi tereddüt etmeden gösterdik. Ne ülkemizin ne bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını anlamasını, kabullenmesini, sonu hüsranla bitecek ham hayaller peşine koşmak yerine planlarını buna göre yapmasını tavsiye ediyoruz.

"DOĞU AKDENİZ VE EGE'DE İSTİKRAR ORTAMI KORUNMALI"

Güney Kafkasya'da refah ve istikrar için çabalarımızı yoğunlaştırdık. Ermenistan ile normalleşme sürecini ilerlettiğimiz gibi Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı tesis edecek bir anlaşmayı bekliyoruz. Doğu Akdeniz ve Ege'deki istikrar ortamının korunmasını arzu ediyoruz. Komşumuz Yunanistan ile tesis ettiğimiz olumlu atmosferin muhafazasından yanayız.

"TÜRKİYE'SİZ AVRUPA GÜVENLİĞİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa Birliğine üyelik sürecini stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel bir aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor. Açık söylemek gerekirse Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Avrupalı dostlarımızın bu hakikatle yüzleşmesini, vizyoner bir bakış açısıyla tam üyelik sürecimizi ilerletmesini bekliyoruz."