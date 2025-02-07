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 | Onur Kaya

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert mesaj: Hayallerin bile bize ulaşamaz Ekrem!

AK Parti İstanbul teşkilatı yeni yönetimini seçiyor. İstanbul İl Başkanlığı için 600 delegenin oy kullanacağı kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan çarpıcı açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 17:12
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 18:02

AK Parti'de il kongreleri süreci devam ederken gözler İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'ne çevrildi. 39 ilçede ilçe başkanları ve yönetimlerin belirlenmesinden sonra mevcut İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, görevini Abdullah Özdemir’e devredecek. İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir tembelliğe müsaade etmeyeceklerini söyleyerek, ilk hedeflerinin rekor oyla cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazanmak olduğunu belirtti. Bu yolda yorulmadan, sıkılmadan çalışacaklarının sözünü veren Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da göndermede bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir, kongrede yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"İLK HEDEFİMİZ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KAZANMAK"

"Canla başla çalışacağız. Sıkıldık, yorulduk, tükendik demek yok. Vazgeçmek yok, inşallah sonunda zaferler var. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin ayak izinizin olduğu bu şehir de bize düşen o izleri takip ederek bayrağı daha da ileriye taşımaktır. Vatandaşlarımızın günlük mücadelesini kolaylaştırmak hepimizin boynunun borcudur. Her koşulda kardeşlik hukukumuzu koruyacağız. Adaletsizliğe, tembelliğe, vurdumduymazlığa ve ihmalkarlığa asla müsaade etmeyeceğiz. Telefonlarımız da kapılarımız da sonuna kadar İstanbullulara açık olacak. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Davamız her şahsi ikbal hesabının ötesindedir. Bugün gövdesini davası için yükün altına koyma sırası bize nasip oldu. İlk olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin olarak rekor bir oyla kazanmak.

EKREM İMAMOĞLU'NA GÖNDERME

Daha çok çalışarak şahsi ikballeri uğruna bu kadim şehrin kaynaklarını heba eden vizyonsuz yönetimden İstanbul'u kurtarmaya söz veriyoruz."

Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlar da merakla bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

2028 MESAJI: YENİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ

"Bugün İstanbul İl Başkanlığında bayrak değişimi yaşanıyor. Osman Nuri Kabaktepe'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Onunla birlikte farklı kademelerde görev yapan dava arkadaşlarıma da takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Gençler unutmayın, 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz. Bugünden itibaren İstanbul rabbimden üstün hizmetler, gayretler ve başarılar niyaz ediyorum. Abdullah Özdemir çekirdekten yetişmiş, Bağcılar ilçe teşkilatından başlayarak partimizde çeşitli görevlerde yer aldı. Örnek çalışmalarıyla göz doldurdu, 3 yıldır Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinde ilçemize ve şehrimize önemli hizmetleri oldu. Abdullah kardeşimizin emanete hakkıyla sahip çıkacağına, partimizi daha da yüksek seviyelere çıkaracağına yürekten imanım var. Kendisini ve ekibini şimdiden tebrik ediyorum."

EKREM İMAMOĞLU'NA SERT MESAJ

Neymiş 23 yılda İstanbul'u konutlarla donatmışlar. Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Ey Ekrem efendi, sen bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor. Bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem!

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Sayın Bahçeli'ye şahsım ve partim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık durumu iyi olan Bahçeli'nin bir an önce hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. İkili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendisinden dinledim.

Daha artçı sarsıntılar devam ederken ortalığı velveleye verip de 2 yıldır ortada görünmeyen deprem turistlerine bir çift sözüm var. Asrın felaketinde asrın vicdansızlığını sergilediniz. Hiç mi kendinizden utanmıyorsunuz? İktidara muhalefet etmekle devlete düşmanlık etmek arasındaki devasa ayrımın farkına ne zaman varacaksınız?

"MUHALEFETTEN SİYASETÇİ ÇIKMAZ"

Bir çift sözüm de bol bol vaat dağıtıp sırra kadem basanlara. Hani bedava ev yapıyordunuz? Hani her şeyi ücretsiz dağıtıyordunuz? Bizi eleştireceğinize belediyeler eliyle yapsaydınız ya? Şu anda yönetimi sizde olan belediyelerde ne yapıyorsunuz? Elinizi tutan mı oldu? Neden yapmadığınızı çıkın millete ve depremzedelere açıklayın. Bunlar siyaset yapmakla polemik yapmayı aynı şey sanıyorlar. Unutmayın her tırtıldan kelebek çıkmaz. Maalesef bunların kozasından da ülkeye ve millete hizmet eden siyasetçi çıkmaz.

ÖZGÜR ÖZEL'E GÖNDERME

Şişirilmiş konser faturalarıyla belediyeleri yağmalamayı kâr sanıyorlar. Devletin yargısıyla, hakim ve savcısıyla uğraştıkları kadar kendi bünyelerini saran yolsuzluk ve hırsızlıkla uğraşmıyorlar. Parti içi iktidar kavgası gözlerini kör etmiş durumda. Siyasi ikballeri için dün uğruna gözyaşı döktüklerinin bugün sırtına hançer saplamaktan dahi çekinmiyorlar. Yıllar Gandhi Kemal diye omuzlarında taşıdıkları şahsı bugün gık dese linç ediyorlar. Sağındaki ve solundakilerin arasında kalmaktan pestile dönmüş mevcut genel başkanın öfkesi ise artık diline vuruyor. Sayın Özel'in de söylemi değişmeye, Türk siyasetine yakışmayan bir üsluba evrilmeye başladı. Bağırarak çağırarak önüne gelene hakaret ederek suç bastırmaya çalışıyor. Hizmeti, eseri, yatırımı, milletin derdine derman olacak gayreti arasan da bulamıyorsun zaten. Yönettikleri belediyelerde fetret dönemi yerini çöküş dönemine bıraktı. Trafikten temel belediyeciliğe kadar İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. İstanbul'da yanan otobüslerden geçilmiyor."

 

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