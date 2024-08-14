Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 23. yılında değişim vurgusu! 'Yorulan varsa kenara çekilsin'

14 Ağustos 2024 15:28 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, partisinin 23. kuruluş yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

23 yıl boyunca yapılan önemli projeleri, değişim ve dönüşümlerden bahseden Erdoğan, "23 yılımızın her safhası milletin derdine derman olmakla geçti. Milletimiz için çalışıp ter döktük. Türkiye'yi nereye getirdiğimizi milletimiz çok iyi görüyor" dedi.

AK Parti'nin büyük kongre maratonunun önümüzdeki aylarda başlayacağını duyuran Erdoğan, "Kongre maratonumuzu milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım koltuğuna kapılıp rehavete kapılamaz. Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işlere girenler altından kalkamayacakları vicdani yükle ezilir. Umutları ziyan edenlere hoş görü göstermeyiz, gözünün yaşına bakmayız. Tazelenerek ilerlerken kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz" dedi.

"BİRİLERİNİN GAZI İLE İKTİDAR HAYALİ KURANLAR..."

Görevde olan ve yorulanlara kenara çekilme çağrısı yapan Erdoğan, "Yorulmuş olan kenara çekilmeli. Her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve bu millete nasıl daha fazla hizmet ederim sorusunu kendisine soracak.

Kadrolarımız kaliteyi artırarak hizmetini sürdürecek. 2028 seçimlerinde de milletimiz gayretimizi, tecrübemizi takdir edecek ve emaneti yine AK Partili kadrolara, bizlerin ehil ellerine teslim edecektir.

Daha yapacak çok işimiz var. Daha gidecek uzun yolumuz var. Milletimizin tercihi ile daha uzun yılar iktidarda olacağız.

Millete memlekete hizmet edeceğiz. Birilerinin gazı ile iktidar hayali kuranlar yine hüsrana uğrayıp avuçlarını yalayacak. AK Parti milletin partisidir. Milet sevdalılarına AK Parti çatısında yerimiz var.

AK Parti değerlerini benimseyen herkese kapımız açıktır, bundan sonra da açık kalacaktır" ifadelerini kullandı.