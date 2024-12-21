Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'daki Noel pazarı saldırısına kınama

21 Aralık 2024 15:21 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 15:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya’nın Magdeburg kentinde Noel pazarını hedef alan saldırıya ilişkin açıklama geldi. Erdoğan "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Dışişleri'nden Almanya'daki saldırıda yaralanan Türkler ile ilgili açıklama!

Dışişleri'nden Almanya'daki saldırıda yaralanan Türkler ile ilgili açıklama!

Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarına yapılan saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 15'i ağır 60'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da saldırıya ilişkin bir açıklama geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Dün akşam Almanya'nın Magdeburg şehrindeki Noel pazarına düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Almanya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.