Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Milli Takımına tebrik

08 Haziran 2024 20:17 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 20:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımını tebrik etti.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olan ve bizleri bir kez daha gururlandıran Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Finali’nde İspanya’yı 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez kupanın sahibi oldu.

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda Türk Telekom’un ana sponsoru olduğu Ampute Futbol Milli Takımı, finalde Camille Fournier Stadyumu’nda İspanya ile karşı karşıya geldi. Maçın 10 dakikası dengeli bir oyunla geçti. 15. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmi Özcan, meşin yuvarlağı ağlara göndererek Türkiye’yi 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu.

ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPİYON

İkinci yarıya hızlı başlayan ay-yıldızlılar, 28. dakikada Ömer Güleryüz’ün köşe atışından attığı şık golle skoru 2-0’a getirdi. 33. dakikada penaltıdan Fatih Şentürk’ün fileleri havalandırmasıyla milliler farkı 3’e çıkardı. Bu golle iyice rahatlayan Ampute Milli Futbol Takımı, maçı da bu skorla tamamladı.

Türkiye, bu sonuçla üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olmanın sevincini yaşadı. Öte yandan Ampute Milli Takımı, 2017 ve 2021 yılında Avrupa, 2022’de de Dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

Öte yandan milli takımın forveti Ömer Güleryüz, toplam 11 gole ulaşarak gol krallığında zirveye oturdu.

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