Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk ve Sırbistan'a ziyaret! Yoğun diplomasi trafiği...

10 Ekim 2024 12:37 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 12:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan'a resmi ziyareti için Türkiye'den ayrıldı. Arnavutluk'ta resmi törenle karşılanan Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmeler için kapalı oturuma geçti. Yoğun bir diploması trafiğinin yaşanacağı ziyarette Erdoğan ayrıca finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek. İşte yoğun programın detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki ülkeye ziyaret: Vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki ülkeye ziyaret: Vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan​, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Arnavutluk​'a gitti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Erdoğan ilk ziyaret için Arnavutluk'a iniş yaparken resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne hareket etti.

İKİLİ İLİŞKİLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 10-11 Ekim'i kapsayacak ziyaretlerdeki görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında, her iki ülkede de mevkidaşlarıyla tesis edilmiş yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantılarına başkanlık edecek.

TİRAN NAMAZGAH CAMİSİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılımıyla finansmanı Türkiye tarafından sağlanan, Balkanların en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek.

VUCİC İLE İŞ FORUMUNA KATILACAK

Daha sonra Belgrad'a geçecek Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile düzenlenecek iş forumuna katılacak.

Ziyaretler dolayısıyla ikili ilişkilerin ahdi zemininin geliştirilmesi amacıyla çeşitli anlaşmaların imzalanması da planlanıyor.

Görüşmelerde ayrıca, Balkanlar'daki gelişmelerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin toprakları ile Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.