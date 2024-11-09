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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü kutlama mesajı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Kasım 2024 14:37 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Azerbaycan&#039;ın Devlet Bayrak Günü&#039;nü kutlama mesajı

Azerbaycan, 9 Kasım'ı Devlet Bayrak Günü olarak coşkuyla kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü için sosyal medyadan mesaj paylaştı.

Azerbaycan'da, üç renkli ulusal bayrağın kabul edildiği gün olan 9 Kasım'da Devlet Bayrak Günü kutlanıyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak Devlet Bayrak Günü dolayısıyla halkı kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Devlet Bayrak Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Erdoğan, paylaşımında, "Dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Can Azerbaycan'ın 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü tebrik ediyor, aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında tüm Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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