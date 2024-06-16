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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı'na bayram tebriği

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
16 Haziran 2024 18:38 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan BAE Devlet Başkanı&#039;na bayram tebriği

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın Kurban Bayramını kutladı. Erdoğan görüşmesinde işgalin hakim olduğu Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini temenni etti.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor... 

Kaynak: TGRT Haber
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