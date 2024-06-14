Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli mesajı! İttifak için partililere uyarı yaptı

14 Haziran 2024 12:13 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 12:16

Siyaset arenasındaki normalleşme adımları sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı Ankara'da tartışmalara yol açtı.

BAHÇELİ'DE 'EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ' ENDİŞESİ

Normalleşme adımlarının Devlet Bahçeli’de “Türkiye’de bir eksen değişikliğini ortaya çıkarabileceği endişesi” oluşturabileceği yorumu yapılırken, MHP liderinin çıkışının bu endişeden kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

Devlet Bahçeli'nin sözleri Cumhur İttifakı'nda kriz olduğu iddialarını gündeme getirirken, AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar geldi ve ittifakın yoluna kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

ERDOĞAN TEŞKİLATINI UYARDI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti kaynakları, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu açıklama Cumhurbaşkanı ile görüşülerek yapılmış bir açıklamadır. Cumhur İttifakı sıradan bir işbirliği değildir. Hangi şartlarda bir araya geldiğimizi unutmayız. Hem biz, hem sayın Cumhurbaşkanı; sayın Bahçeli ve MHP’yi çok önemsiyoruz. Her toplantıda Cumhurbaşkanı bize ‘Aman ha, Cumhur İttifakı’na zarar verecek bir söz davranış içerisinde olmayın’ diye uyarıyor. Son görüşmelerinde de, Sayın Bahçeli ile çok iyi görüşme yaptıklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını özellikle söyledi.”

İTTİFAKA DEVAM

AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu “Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Bu konuda irademiz nettir” mesajını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz ruhuyla kurulduğunu vurgulayarak “Bugüne kadarki ittifak girişimlerini günü kurtarmak üzerine inşa edenlerin, bu ilkeli bir araya gelişi idrak etmesini beklemiyoruz” dedi.