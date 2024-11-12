Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de diplomasi trafiği! Art arda devlet başkanlarını kabul etti

12 Kasım 2024 15:35 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katıldı. Burada devlet liderlerine seslenerek önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, iklim kanununu çok yakında Meclis'e sunacaklarını söyledi. Zirvede diplomasi trafiğini sürdüren Erdoğan, birçok devlet başkanlarıyla da bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle Bakü'de bulunan Erdoğan ve Starmer bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı alandaki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Türkiye-İngiltere ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Starmer'e Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek, ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini ifade etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile bazı Türk ve İngiliz yetkililer de hazır bulundu.

ERDOĞAN, ALİYEV'LE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bir araya geldi.

Görüşmede iki lider, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerini daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Aliyev’e COP29’daki ev sahipliği için teşekkür etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile her iki ülkenin bazı yetkilileri de hazır bulundu.

KASIM CÖMERT TOKAYEV İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayii, enerji, tarım, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğini derinleştirmeyi amaçladıklarını, iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırıları karşısında Türk Dünyası olarak güçlü şekilde durmaya devam edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

ERDOĞAN, MAİA SANDU'YU KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de diplomasi trafiği

Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hazır bulundu.