Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de diplomasi maratonu: Brezilya Devlet Başkanı ile görüştü

18 Kasım 2024 02:59 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 03:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak Brezilya'da. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında birçok lider ve yetkiliyle görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 liderler zirvesine katılmak için Brezilya'ya gitti. Dünya ticaretinin yüzde 75'ini kontrol eden G20 ülkelerinin liderleri her sene yıllık değerlendirmeler yapıyor. 18-19 Kasım tarihlerinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek zirveye dönem başkanı Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya’da Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

BREZİLYA'NIN İSRAİL DURUŞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye’nin İsrail’e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde girişim başlattığını, Filistin’de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya’nın G20 dönem başkanlığında “Küresel Yönetişim Reformu”nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu ifade etti.

BREZİLYA'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rio de Janeiro'da çok sayıda ikili görüşme de yapacak. Cumhurbaşkan Erdoğan'ın temaslarında İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarına dikkati çekmesi bekleniyor.