Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı F-35 çıkışı: Hepsi bize bu hayal kırıklığını yaşattı

26 Eylül 2024 19:58 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 20:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında New York'taki Türkevi'nde gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizinin hem Demokrat hem Cumhuriyetçi başkanlar döneminde yaşandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsi de bize bu hayal kırıklığını yaşattı" şeklinde konuştu. Türkiye'nin ABD'den alacağı olduğunu söyleyen Erdoğan, ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye-ABD ilişkilerine etkisiyle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği Amerika Birleşik Devletleri​'nin New York kentinde yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Birçok liderle birebir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki başkanlık seçimi ve Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Türkevi'nde gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

ABD'YE F-35 TEPKİSİ: HEPSİ BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

5 Kasım'da Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump​ ile Demokratların adayı Kamala Harris arasında geçecek olan ABD başkanlık seçiminden çıkacak sonucun Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesine yol açıp açmayacağı sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennim odur ki gelen gideni aratmasın. Çünkü, Amerika'da F-35 konusunu bizler yalnız Sayın Donald Trump döneminde yaşamadık, sonrasında da devam etti. Hepsi de bize bu hayal kırıklığını yaşattı. Cumhuriyetçiler de yaşattı, Demokratlar da... Şimdi yeni süreçte bunun sürüp sürmeyeceğini göreceğiz" diye konuştu.

"YAKLAŞIK 1,5 MİLYAR DOLAR ALACAĞIMIZ VAR"

Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını satın almak için ödediği parayı henüz geri alamadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyar 450 milyon dolar alacağımız var. Bu öyle böyle bir rakam değil. Şimdi bu alacağımızı tahsil etme noktasında da adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"

ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçlarına göre Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabileceğini dile getiren Erdoğan, "Kasım seçiminin neticesi ne getirecek ne götürecek? Bunu da görmemiz lazım. Bizler bu işin sonucunda temennim odur ki Türkiye-ABD arasındaki ilişkileri de buna göre tekrar teraziye koyacağız. Adımlarımızı da ona göre atacağız. Umarız netice hayırlı olur" dedi.