Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Çerkes Sürgünü" paylaşımı
Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
21 May 2024 16:07 - Güncelleme : 21 May 2024 16:08
Çerkes Sürgünü'ne ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 160'ıncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana vatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıl dönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
160 YIL GEÇTİ
Çarlık Rusyası’nın stratejik açıdan önemli gördüğü Kafkaslardan Çerkes halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 160 yıl geçti. Sürgün, bu yıl da acı ve gözyaşlarıyla anılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı