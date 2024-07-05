Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'yolsuzluk ve akraba torpiline' sert gönderme: Hırsız, ben hırsızım der mi!

05 Temmuz 2024 13:57 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Erdoğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan'a CHP’li belediyelerdeki eş, dost, akraba ve usulsüzlük iddialarına ilişkin bir soru yöneltildi. Ayrıca CHP’li belediyelerde son dönemde yaşanan işçi kıyımı ve işçilerin maaşlarını almalarıyla ilgili konular da soruldu.

"HIRSIZ, BEN HIRSIZIM DER Mİ? VEYA BEN ÇALDIM DER Mİ?"

Erdoğan şu ifadelerle cevap verdi:

"Hırsız, ben hırsızım der mi? Veya ben çaldım der mi? Şimdi Özgür Özel Bey kalkıp da bu ahbap atamaları için “ne demek canım biz tabii ki ahbaplarımızı atayacağız” mı diyecek? Onun geçmişteki abileri “biz CHP’den atamayacağız da MHP’den mi atayacağız?” demişlerdi. Şu anda da aynı noktaya geldik. Değişen bir şey yok. İşte daha geçenlerde Manisa’da bir belediyede biliyorsunuz ciddi bir yolsuzluk oldu. Kula, orada bir yolsuzluk oldu ve belediye başkanı bu yolsuzluk neticesinde alındı

"PIRILTILI SÖZLERİN YALDIZI ÇABUK DÖKÜLÜR"

Bunu daha farklı belediyelerin takip etmesi mümkün. Çünkü bunlarda alışkanlık ırsidir. Ahbap, yaran bunlar. İstanbul Büyükşehir’den tutun, Ankara’sına İzmir’ine varıncaya kadar bu böyledir. Birçok vatandaş işlerinden atıldı. Nice ağlayanları biz belediyenin kapısında gördük. Kimse milletimizden gerçekleri gizleyemez. Kimse PR çalışmalarıyla, reklamlarla, sanal alem oyunlarıyla milletin gözü önüne toz pembe perdeler çekemez. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Pırıltılı sözlerin yaldızı çabuk dökülür ve ortada sadece yalın gerçek kalır. Şu anda olan da budur. CHP’nin bu konuda geçtiğimiz yıllar boyunca, olumsuz anlamda yaptıkları yapacaklarının teminatıdır"

KKTC'YE ÖZGÜR ÖZEL İLE BİRLİKTE Mİ GİDECEKLER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'i KKTC’ye birlikte gitmeye davet etmişti. Erdoğan'a bu konuya ilişkin de bir soru yönetildi.

SORU: Siyasette yumuşama dediğiniz süreçte siz, CHP Genel Başkanını KKTC’ye birlikte girmeye davet etmiştiniz? Resmi bir cevap geldi mi? Onu da Cumhurbaşkanlığı uçağına davet eder misiniz? Böyle bir diyalog var mı?

"Biz samimi olarak siyasette bir yumuşama sağlayalım, milletimizin bu konudaki beklentilerini karşılayalım istedik. Samimi bir yaklaşım ortaya koyduk. Kendilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne birlikte gitme teklifimizi bir kere yaptık. Bizim bu teklifimiz sonrası kendi uçaklarıyla gideceklerini açıkladılar. Biz bu noktada KKTC’ye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ile gideriz. Kıbrıs’a belki bir gün önceden gitme durumumuz olabilir. Malum 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs’ta kavurucu bir sıcak oluyor. Kavurucu sıcakta Kıbrıs’taki kardeşlerimiz de bir yere kadar tahammül edebiliyorlar. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey bir gün önceden gelinse de geceyi burada geçirseler ve sabah saat 9 gibi törenleri yapsak diye bir teklifle geldi. Biz de “uygundur” dedik. Şimdi kendimizi ona göre hazırlıyoruz"