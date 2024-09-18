Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'kılıçlı yemin' talimatı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız

18 Eylül 2024 09:52 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısında önemli gündem maddelerinden biri de teğmenlerin kılıçlı yemin töreniydi. Sürecim sükûnetle, metanetle ve kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Erdoğan'ın “İçeride dışarıda bağlantıları var mı üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız” dediği öğrenildi.

Kara Harp Okulu​ mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin etmeleri hala gündemdeki yerini koruyor. Kılıçlı yeminle ilgili olarak FETÖ iddiaları ortalıkta dolaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın AK Parti​ MYK toplantısında bu konuyu detaylarıyla masaya yatırdığı öğrenildi.

"BU MESELE BİZE BİR KERE DAHA AK PARTİ'NİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ"

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini bir kez daha dile getirdi bildirildi. Böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerinin altını çizen Erdoğan'ın “Bu mesele bize bir kere daha AK Parti’nin önemini gösterdi. Süreci sükûnetle, metanetle, kararlılıkla yürütüyoruz. Siz de aynı hassasiyette olun” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"MÜFREDAT, ALIM SÜRECİ VB. KONULARINI DA MASAYA YATIRACAĞIZ"

Kılıçlı yeminle ilgili olarak çok hassas bir süreç izlediklerini belirten Erdoğan “İçeride dışarıda bağlantıları var mı üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız” dedi. Erdoğan’ın “Burada müfredat, alım süreci vb. konuları da masaya yatıracağız” dediği de aktarıldı.

TÜRKİYE BULUŞMALARI

Toplantıda ele alınan bir diğer konu, toplumun farklı kesimleriyle gerçekleştirilen "Türkiye Buluşmaları" oldu. Erdoğan’a bugüne kadar yapılan toplantılara ilişkin raporlar sunuldu. Raporları memnuniyetle karşılayan Erdoğan’ın, "Türkiye Buluşmaları çok iyi ilerliyor, halkımızla yüz yüze temas önemli. Bu süreci devam ettireceğiz" dediği aktarıldı.