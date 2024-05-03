Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel cevabı
Son dakika haberi: Cuma Namazı çıkışı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür Özel’in ziyareti, iktidar ve ana muhalefet açısından olumlu bir gelişme oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazı çıkışı gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruları cevapladı.
Erdoğan, ''Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız'' dedi.
İLK FIRSATTA ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İktidar ile ana muhalefet arasında olumlu görüşme oldu. Bundan önceki ziyaretlerde maalesef bu tür adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür beye ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim; Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız."
NETANYAHU'YA TEPKİ
''Ben Netanyahu ile ABD'de yaptığım görüşmeyi durup dururken yapmadım. Ama Netanyahu acımasız. Acımasızlığını kadınlara, çocuklara, yaşlılara karşı gösterdi. Tüm Batı İsrail'e çalışıyor. Filistin'in yoksul insanları İsrail'in bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Adımlarımızı attık. Ticaret hacmini de yok farz ederek bu kapıyı kapattık.''